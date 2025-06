(ARC) Innovazione: Fedriga, sinergie pubblico-privato favoriscono sviluppo

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Trieste, 12 giu – “La partnership tra pubblico e privato ?

fondamentale per creare nuove opportunit? per il territorio e

dare risposte ai cittadini sul fronte dell’innovazione. Servono

strategie comuni tanto tra le Regioni italiane quanto a livello

europeo, mettendo assieme diverse specializzazioni. Il Friuli

Venezia Giulia pu? giocare un ruolo importante per portare avanti

questo percorso di sviluppo, attraverso un ecosistema solido che

comprende gi? numerosi punti di eccellenza diffusi in tutta la

regione”.

? quanto ha affermato oggi a Trieste il governatore del Friuli

Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso del convegno “Open

Innova(c)tion: modelli di ecosistemi territoriali delle Scienze

della vita a confronto”.

Nel suo intervento, il massimo esponente della Giunta regionale

ha ricordato le sinergie gi? avviate dalla Regione con il sistema

privato e sottolineato l’intento di “rafforzare l’idea di un

ecosistema che basi sul dialogo e sul confronto interno i

presupposti della propria attivit?. A tal proposito – ha aggiunto

Fedriga – guardiamo con attenzione allo sviluppo del Porto

vecchio di Trieste, la pi? grande area di riqualificazione sul

mare in un centro cittadino in Europa, dove puntiamo a istituire

un innovation hub che funga da luogo fisico di incontro tra

realt? imprenditoriali, universit? e startup”.

Il governatore ha successivamente ringraziato le Regioni Toscana

e Campania (rappresentata nell’occasione dall’assessore alla

Ricerca Valeria Fascione), con cui il Friuli Venezia Giulia sta

collaborando per costruire un “sistema Paese delle scienze della

vita” competitivo in Europa. “Un modello che va promosso con

senso di responsabilit? e con la consapevolezza che nessun

soggetto in questa partita ? autosufficiente”.

Imprescindibile, secondo Fedriga, anche lo sguardo al contesto

internazionale e geopolitico, nel quale “la ricerca assume una

posizione di rilievo nella tutela della democrazia contribuendo a

mantenere la leadership della produttivit? in Europa. Non una

sfida tra Paesi, ma una collaborazione costruttiva che punti a

semplificare e uniformare le norme che regolano lo sviluppo

tecnologico del Continente”, ha concluso il governatore.

ARC/PAU/ma

121847 GIU 25