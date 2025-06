(ACON) MUSICA. HONSELL (OPEN): SIA ACCOLTA PDL PER IMPRENDITORIA DEL SETTORE

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 (ACON) Trieste, 12 giu – “Questa mattina ho illustrato una

proposta di legge dal titolo ‘Provvedimenti per la promozione, la

valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli

Venezia Giulia’. Una norma che nasce dall’esigenza di promuovere

l’imprenditoria musicale anche nelle lingue minoritarie e per

dare maggiori garanzie ai lavoratori del settore che spesso

lavorano con contratti a chiamata o intermittenti. Si propongono

anche forme di finanziamento sul modello della Film Commission e

del Fondo Regionale Audiovisivi da anni attivi e preziosi nel

settore del cinema”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg,

Furio Honsell.

“Questa legge – spiega Honsell – nacque gi? nella precedente

legislatura, ma non fu accolta. L’auspicio ? che in questa

legislatura possa essere raccolta e sviluppata in una legge

quadro di settore”.

“Riteniamo – prosegue l’esponente di Opposizione – che le

produzioni e le realizzazioni musicali, ma anche,

fondamentalmente, la musica stessa, vadano promosse molto di pi?.

La musica, con le sue valenze cognitive psico-motorie, emotive e

relazionali ? strumento di salute e benessere sociale

ineliminabile”.

“Come Open Sinistra Fvg – conclude Honsell – da anni ci battiamo

per i lavoratori di questo settore che ? cos? importante per una

societ? solidale”.

ACON/COM/sm

121708 GIU 25