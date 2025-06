(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

Wed 11 June 2025 Siccità: Barbagallo (Pd), servono misure urgenti, governo insufficiente

“Lo stato di emergenza siccità è sempre più evidente nel Sud d’Italia ma, ciononostante, l’azione del governo per farvi fronte era e resta del tutto insufficiente. Sono necessarie misure urgenti e strutturali per dare soluzioni ora e per il futuro delle regioni meridionali, la Sicilia e la Sardegna. Non bastano le solite parole di circostanza o lo scaricabarile delle responsabilità. La trita narrazione che ‘tutto va bene’ o che la ‘crisi climatica non esiste’ è la risposta peggiore che si possa dare alle persone”. Così il deputato Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in Commissione Trasporti, durante il question time al ministro Musumeci sullo stato di siccità nel Sud d’Italia.

“Con l’estate alle porte – continua l’esponente dem – le copiose piogge invernali sono un vago ricordo perché la situazione degli invasi è addirittura peggiore dello scorso anno. Solo in Sicilia, le reti colabrodo dovute alle carenze infrastrutturali e ai pasticci amministrativi da parte della Regione e del Ministero dei trasporti, perdono milioni di litri d’acqua al giorno, creando forti preoccupazioni nella popolazione. Il Lago Arancio nell’agrigentino ha metà dell’acqua rispetto lo scorso anno. E il governo resta assente e continua a non dare risposte”, conclude Barbagallo.

