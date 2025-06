(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

PIL. GIORDANO (FDI): ITALIA CRESCE PIU' DI FRANCIA E GERMANIA, INFLAZIONE SOTTO MEDIA UE E SPREAD SOTTO 100

“Nel primo trimestre di quest’anno il PIL italiano è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% su base annua, facendo meglio di Francia e Germania. Un risultato che conferma l’efficacia del percorso economico avviato dal Governo, in un contesto internazionale ancora complesso. Grazie alla riforma fiscale, con la riduzione delle aliquote Irpef e l’aumento della no tax area, oltre un milione di nuovi lavoratori hanno oggi un’occupazione stabile e pagano meno tasse. È per questo fuorviante utilizzare il dato della pressione fiscale per affermare che salgono le tasse: cresce l’occupazione, non il carico fiscale.

La stabilità politica garantita da questo Governo ha prodotto risultati concreti anche sui mercati: lo spread resta stabilmente sotto i 100 punti base, le principali agenzie di rating confermano la solidità dei conti pubblici e l’inflazione italiana si mantiene stabilmente al di sotto della media europea. Il nostro impegno prosegue: meno tasse per chi lavora e produce, più equità fiscale e pieno rispetto della sostenibilità dei conti. L’Italia oggi è più forte, credibile e giusta. E continuerà a esserlo”. Lo dice Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia.

