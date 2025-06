(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 FERRARA, L’ARAZZO DELLA DECAPITAZIONE DI SAN GIORGIO CUSTODITO NEL MUSEO

DELLA CATTEDRALE SARÀ RESTAURATO GRAZIE AL FINANZIAMENTO DELL’OTTO PER MILLE

*Ferrara, 11 giugno 2025 *- L’arazzo raffigurante la Decapitazione di San

Giorgio, realizzato da Johannes Karcher (attivo 1516–1562) su cartone di

Camillo Filippi e Luca d’Olanda nel 1552, e parte dello straordinario ciclo

con le storie dei santi patroni conservato nel Museo della Cattedrale di

Ferrara, sarà il protagonista di un importante progetto di restauro

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La revisione dello stato conservativo, la manutenzione straordinaria e la

campagna fotografica realizzate nel 2022, con il coordinamento scientifico

del personale dei Musei Civici di Ferrara, avevano evidenziato la necessità

di un intervento urgente per arginare le situazioni di degrado del prezioso

manufatto tessile. L’opera, già oggetto di un restauro nel 2000, si

presenta oggi fortemente compromessa nei bordi e nei profili superiori e

inferiori, con estesi rammendi incongrui. Sebbene il riquadro centrale

presenti danni contenuti, la cimosa superiore risulta in condizioni

particolarmente critiche, a causa del deterioramento delle delicate fibre

in lana, seta e canapa.

Di fronte a questo scenario, nel 2023 il Comune di Ferrara, in accordo con

consiglio di gestione del Museo della Cattedrale, ha deciso di candidare

l’intervento al bando otto per mille dell’IRPEF devoluto dai cittadini

italiani alla diretta gestione statale. Dopo un lungo iter di selezione, il

progetto di restauro è risultato ammesso al contributo, classificandosi

nono nella graduatoria nazionale. Il finanziamento ottenuto coprirà

integralmente l’intervento, per un importo di 105.764 euro.

«Siamo profondamente soddisfatti per questo importante risultato – dichiara

l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli –. Il finanziamento ottenuto

attraverso il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta

un riconoscimento concreto del valore storico, artistico e identitario del

nostro patrimonio. Grazie a questo contributo, potremo finalmente avviare

un restauro atteso da tempo, necessario per mettere in sicurezza un’opera

di straordinario pregio come l’arazzo con la Decapitazione di San Giorgio.

È un passo fondamentale per garantire la conservazione e la valorizzazione

di un bene che racconta la storia del principale tempio cittadino e che

merita di essere restituito, nel suo splendore, alla comunità ferrarese e

ai visitatori».

Il restauro permetterà la rimozione dei depositi polverosi dalle superfici,

restituendo le cromie originali e i dettagli decorativi oggi difficilmente

leggibili. Sarà inoltre effettuata la completa sostituzione della fodera e

la rimozione dei precedenti interventi oggi compromessi. L’intervento si

innesta nel più ampio percorso di valorizzazione e salvaguardia del ciclo

di arazzi con le storie dei santi patroni ferraresi, fiore all’occhiello

del Museo della Cattedrale, e rappresenta un nuovo traguardo nella politica

culturale orientata da sempre alla conservazione oltre che alla

valorizzazione del ricchissimo patrimonio storico-artistico della città.

I lavori, concordati con il Capitolo della Cattedrale (proprietario del

bene) ed inseriti in quella campagna di revisione del patrimonio in vista

dell’importante centenario di fondazione del Museo che si celebrerà nel

2029, prenderanno il via nei prossimi mesi e saranno accompagnati da

un’attività di documentazione e comunicazione per coinvolgere cittadini,

scuole e appassionati d’arte nella riscoperta di questo straordinario

capolavoro tessile del Rinascimento.

In foto

Johannes Karcher (Bruxelles, attivo 1516 – 1562) su cartone di Camillo

Filippi e Luca d’Olanda

Decapitazione di san Giorgio

1552

Arazzo, canapa,lana seta e bavella, cm 450 x 412

