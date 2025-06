(ARC) Concerti: Fedriga, due date Vasco a Ud nel ’26 conferma Fvg attrattivo

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 Annunciate le due date del rocker di Zocca il 28 e 29 giugno 2026

al Bluenergy Stadium di Udine

Trieste, 11 giu – “Accogliere nuovamente in regione, dopo ben

sette anni dall’ultima volta, un’icona musicale come Vasco Rossi

conferma ulteriormente il valore e l’attrattivit? del Friuli

Venezia Giulia nel panorama dei grandi concerti nazionali e

internazionali, che sono un volano per il turismo e un tassello

importante per lo sviluppo economico dell’intero territorio”.

Cos? il governatore della Regione Massimiliano Fedriga commenta

le due date che il rocker di Zocca terr? in Friuli Venezia Giulia

il 28 e 29 giugno del 2026 al Bluenergy Stadium di Udine

nell’ambito del tour live.

“Dopo i concerti italiani in programma questa estate a Lignano e

i concerti internazionali del calendario di GO!2025 – spiega il

Governatore – anche Udine avr? un ruolo centrale nel circuito

musicale con il ritorno di Vasco per ben due serate, che si

aggiunge al concerto di Eros Ramazzotti, annunciato poche

settimane fa. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori e

agli enti coinvolti per il lavoro di squadra che ci ha permesso

di cogliere questa nuova importante opportunit?”.

