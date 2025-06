(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Sicurezza sul territorio, il sindaco Lo Fazio e l’assessore Somma in Prefettura: saranno aumentati i controlli nelle zone critiche Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, e l’assessore Catello Somma, hanno preso parte questa mattina al Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura, a Roma. Sono state affrontate, tra le altre, le problematiche relative alle zone che hanno mostrato maggiori criticità in questo periodo, a partire da Lavinio Stazione, dove saranno aumentati controlli finalizzati alla prevenzione e se necessario alla repressione. “Ringrazio il prefetto Lamberto Giannini per la sua disponibilità – ha detto il sindaco – abbiamo analizzato la situazione e ci è stato garantito che ci sarà un incremento dei servizi da parte delle forze dell’ordine. Questo contribuirà anche ad aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Al tempo stesso ringrazio, per il loro impegno quotidiano, le forze dell’ordine che operano già sul nostro territorio”. Anzio, 10 giugno 2025