(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Marina Militare: Frassinetti, grande emozione festa a Genova davanti Vespucci

“Oggi per me è stata una grande emozione assistere alla festa della Marina Militare a Genova con il Capo dello Stato e il Ministro alla Difesa Crosetto, davanti alla Gloriosa Amerigo Vespucci che proprio in questo porto conclude, dopo due anni, il suo viaggio intorno al mondo. La Marina Militare, si è sempre contraddistinta per azioni eroiche e nelle sue fila si annoverano tanti caduti. Oggi a loro rivolgo il mio pensiero e nello stesso tempo ringrazio le donne e gli uomini che con questa divisa sono sempre garanzia nei mari di tutto il mondo” questo quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti, sottosegretario all’istruzione e al merito oggi a Genova.

