COMUNICATO STAMPA: Nuovo asilo Nido Comunale “Elena Rambotti”

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Soriano nel Cimino – L’asilo nido è un servizio educativo rivolto ai bambini e alle bambine dai tre ai trentasei mesi

Negli anni si è passati da un servizio per i genitori lavoratori e lavoratrici, ad un servizio educativo vero e proprio. Oggi l’asilo nido, al pari della scuola dell’infanzia, è strutturato in modo tale da perseguire, con l’aiuto di personale sempre più specializzato, lo sviluppo delle competenze e dell’autonomia fin dalla tenerissima età. Si configura come un luogo dove colmare l’eventuale divario tra bambini e bambine, dove lavorare in stretta sinergia con i genitori, per lo sviluppo armonioso dei bambini e delle bambine.

Il progetto educativo prevede attività in continuità con l’ambiente della scuola dell’infanzia, così da accompagnare i bambini e le bambine, in modo armonioso, nel nuovo ambiente scolastico.

L’asilo nido comunale “Elena Rambotti”, è suddiviso in tre sezioni:

Lattanti: accoglie i bambini dai 3 ai 12 mesi;

Semidivezzi: accoglie bambini dai 13 ai 24 mesi;

Divezzi: accoglie i bambini dai 25 ai 36 mesi;

Per l’anno educativo 2025/2026 sono previste due possibili frequenze:

Part-time: dalle 7.30 alle 14.30

Full-time: dalle 7.30 alle 17.30

La recente visione di servizio educativo, identifica il momento dei pasti come parte integrante dell’educazione. L’obiettivo è fin da piccoli, conoscere nuovi sapori, attraverso una dieta sana ed equilibrata. L’asilo nido comunale, ha al suo interno una cucina per la preparazione diretta dei pasti, così da poter garantire la miglior qualità dei cibi e della loro preparazione.

Per entrambe le modalità di frequenza, la tariffa comprende quindi le merende e il pranzo.

Le tariffe individuali, variano a seconda della fascia Isee delle famiglie. La tariffa non comprende solo la fornitura di pannolini.

Si ricorda che è possibile usufruire dei contributi statali e regionali, per l’abbattimento dei costi legati alle rette per la frequenza del servizio educativo.

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite spid o CIE, sul sito del comune di Soriano nel Cimino e c’è tempo fino al giorno 15 Giugno 2025, alle ore 23.59.