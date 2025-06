(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 CAMERA. AMORESE(FDI): “CONGRATULAZIONI A FEDERICO MOLLICONE PER RIELEZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE CULTURA”

“Desidero rivolgere, come capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura Scienza e Istruzione, le mie più sincere congratulazioni al collega Federico Mollicone per la sua riconferma alla guida della VII Commissione della Camera. Un risultato significativo che, con i 17 voti ottenuti, ben oltre la semplice maggioranza, conferma della stima trasversale conquistata, frutto del grande impegno, della competenza e della visione con cui ha saputo lavorare in questi anni a sostegno del mondo della cultura, dell’arte e dell’identità italiana. La Commissione Cultura, sotto la sua guida, ha svolto un lavoro legislativo rilevante, in linea con quanto indicato dalla nostra Costituzione: promuovere e sostenere la cultura come pilastro della crescita civile e dell’identità nazionale. Sono certo che il presidente Mollicone continuerà a guidare i lavori della Commissione con equilibrio, determinazione e attenzione alle istanze culturali del Paese.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese.

