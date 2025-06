(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 CALOVINI (FDI): SENZA VOTI CONTRARI TREMONTI CONFERMATO A PRESIDENZA COMMISSIONE ESTERI, SEGNO DI GRANDE STIMA

“Giulio Tremonti è stato riconfermato alla presidenza della Commissione Esteri, ma il dato più significativo è che ha ricevuto più voti della maggioranza che lo sosteneva e che anche la parte di opposizione che non lo ha votato si è astenuta. Insomma, nessun voto contrario. Un significativo segno di stima da parte di tutta la commissione che ha riconosciuto in Tremonti l’autorevolezza. La terzietà e l’equilibrio nella guida di una delle commissioni più complesse e, per gli avvenimenti di questi ultimi anni, più complicate e delicate”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri alla Camera, Giangiacomo Calovini.

