(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 **Aulla, accordo tra Regione e Comune per valorizzare il Borgo e le Mura**

“Proseguiamo il nostro impegno per sviluppare la Toscana diffusa, perché

il nostro obiettivo è valorizzare ogni area e sostenere ogni comunità. In

questa direzione va l’Accordo di programma tra la Regione Toscana e il

Comune di Aulla per la realizzazione del progetto di valorizzazione

turistico e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola”.

Così il presidente Eugenio Giani a proposito dello schema di accordo tra

la Regione e il Comune di Aulla relativo al contributo straordinario di

157.973,15 euro per “Contributi straordinari per il recupero, il restauro

e le messa in sicurezza di edifici storici di proprietà comunale. Con

questo spirito e questa visione continuiamo a lavorare per una regione

senza periferie, dove investimenti concreti e mirati assicurano a ogni

cittadino le stesse possibilità di crescita e benessere”.