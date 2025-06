L’Aquila – Comunicato stampa, squadra calcio a 5 PM Aq ai campionati nazionali

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

Calcio a 5: gruppo sportivo PM L’Aquila ai campionati nazionali

Anche quest’anno il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale dell’Aquila prenderà parte ai Campionati Nazionali di Calcio a 5 riservato agli appartenenti alla categoria.

Il torneo, in programma sino al 15 giugno a Marina di Pisticci (in provincia di Matera) è giunto alla 27° edizione e vedrà la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutta Italia che si contenderanno il titolo di Campione d’Italia 2025.

“Ai nostri agenti auguro i migliori auguri per questa importante competizione. – ha dichiarato l’assessore con delega alla Polizia Municipale del Comune dell’Aquila, Laura Cucchiarella – Per l’occasione sono state realizzate delle maglie da gioco celebrative, dedicate a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Un modo per coniugare sport e promozione della nostra città e del significativo appuntamento che l’attende il prossimo anno”.