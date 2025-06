[Comune Palermo] Verde. Seconda circoscrizione. Dichiarazione di Pasquale Tusa

(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 “La caduta di un grosso ramo nel piazzale della Parrocchia S. Marco

Evangelista in via Sacco e Vanzetti – lo scorso venerdì – rende ancora più

attuale e necessario l’attuazione di un programma di controllo della

stabilità degli alberi anche sul territorio della Seconda circoscrizione.

Questo sia per la sicurezza della nostra comunità che per la conservazione

degli spazi verdi. Più volte, poi, ho fatto notare come gli apparati

radicali di alcune piante causano dissesto ai marciapiede con evidenti

potenziali rischi di infortunio per i residenti e per coloro che si recano

in chiesa. E più volte, infine, ho fatto notare come, in viale dei

Picciotti e nelle vie Panzera e Hassan sarebbe necessaria la potatura degli

alberi per evitare – come accade – che rami ricchi di foglie possano dare

fastidio alle finestre delle abitazioni o lambire i pali della

illuminazione pubblica rendendo precaria la visibilità”.

Lo ha detto il consigliere della Seconda Circoscrizione, Pasquale Tusa.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo