UMBERTI E SMERIGLIO: “A ULTIMO LA NOSTRA VICINANZA. TARGA SARÀ SUBITO RIPRISTINATA”

Roma, 8 giugno 2025 – “Siamo profondamente colpiti e dispiaciuti per questi atti di stupidità e vandalismo che sfregiano l’identità e le cose belle che San Basilio ha saputo far nascere. La targa sarà immediatamente ripristinata, così come gli arredi del parco. A Ultimo va tutta la nostra vicinanza e stima. Non faremo un passo indietro, a difesa del quartiere e della sua storia migliore”.

Così, in una nota, Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio IV e Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale.