Incendio a Borgoforte nella notte, situazione al momento sotto controllo

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Alle prime ore di oggi, domenica 8 giugno, si è sviluppato un incendio che

ha riguardato rifiuti presenti nell’area di stoccaggio Iren di Borgoforte,

a Piacenza.

L’area del termovalorizzatore non è stata coinvolta.

Sono stati allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti

tempestivamente con svariate squadre del Comando di Piacenza e con

l’ausilio di personale e mezzi provenienti dal Lodigiano.

Il personale in servizio notturno a Borgoforte è stato immediatamente

evacuato e nel giro di poche ore i vigili del fuoco, con la collaborazione

dei tecnici Iren, hanno messo in sicurezza l’area e ricondotto la

situazione sotto controllo.

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e sono ancora in corso per

monitorare e gestire eventuali focolai residui.

Allo stato attuale, il Comune non ha ricevuto comunicazioni dalle autorità

competenti in merito a eventuali rischi per la popolazione.

La situazione è in corso di aggiornamento ed eventuali sviluppi rilevanti

per la cittadinanza saranno immediatamente comunicati.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza