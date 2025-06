IL COMUNE COMUNICA – La solidarietà del sindaco di Bari Vito Leccese al presidente Emiliano per le minacce ricevute

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 LA SOLIDARIETÀ DEL SINDACO DI BARI VITO LECCESE

AL PRESIDENTE EMILIANO PER LE MINACCE RICEVUTE

“Sento di esprimere tutta la mia solidarietà al presidente Emiliano, oggetto di un attacco violento e ingiustificabile per aver preso una posizione legittima, insieme al consiglio regionale pugliese, in merito alle politiche del governo di Netanyau, che da quasi due anni ammazza sistematicamente migliaia di civili inermi nella striscia di Gaza – commenta il sindaco Leccese -. Come sempre, le minacce sono anonime, ma confido che gli inquirenti possano individuare i responsabili, che nascosti dietro a una tastiera continuano ad alimentare un clima di odio insopportabile”.