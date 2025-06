(ARC) Ambiente: Scoccimarro, ok protocollo dragaggio Rio Ospo e Sacchetta

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Trieste, 8 giu – ? stato approvato dalla Giunta regionale, su

proposta dell’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio

Scoccimarro, il protocollo d’intesa condiviso da Regione e

Autorit? di sistema portuale del mare Adriatico orientale per il

dragaggio della foce del Rio Ospo – in Comune di Muggia – e della

“Sacchetta” in Comune di Trieste.

Il documento, come ha evidenziato Scoccimarro, “conferma

l’impegno tecnico ed economico della Regione e l’unit? di intenti

nel programmare e realizzare un intervento coordinato, al fine di

garantire la sicurezza idraulica della navigazione e la tutela

ambientale del territorio. La necessit? del dragaggio deriva

dall’accumulo di sedimenti che impedisce alle imbarcazioni di

uscire con la bassa marea, creando disagi per i naviganti e per

le attivit? economiche legate al canale navigabile. L’obiettivo

di questo accordo ? di condividere informazioni e competenze con

l’intento di accelerare i tempi delle operazioni”.

Una prima fase di intervento ? gi? stata implementata negli

scorsi mesi, con la caratterizzazione dei sedimenti presenti in

corrispondenza delle foci dei corsi d’acqua, degli scarichi a

mare, degli accessi e nelle aree navigabili. “Con l’inizio

dell’estate – ha reso noto l’assessore – verr? avviata la

progettazione per la rimozione del materiale che risulta essere

di intralcio alla navigazione e al corretto riversamento in mare

delle piene. Le risorse per dare vita all’operazione sono gi?

disponibili nei capitoli della Direzione ambiente”.

ARC/PAU/gg

081207 GIU 25