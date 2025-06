(ARC) A REDAZIONI: 10/6 a Ts Fedriga a consegna premi Best of Alpe Adria

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

interverr? alla cerimonia di consegna dei sei premi regionali

Best of Alpe Adria – Guida Best Gourmet 2025 alle categorie

ristoranti, vini, food che si terr?:

MARTED? 10 GIUGNO

alle ore 11.00

a TRIESTE

Palazzo della Regione – salone di Rappresentanza

via Dell’Orologio 1

