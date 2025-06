ACI, RALLY: 136 PIANTE PER COMPENSARE LE EMISSIONI DEL WRC

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 RALLY ITALIA SARDEGNA“OGNI PILOTA UN ALBERO” COMPENSA CON 136 PIANTE LE EMISSIONI DELLA TAPPA WRC

Prosegue l’impegno dell’ACI e dei Carabinieri Forestali per bilanciare la CO2 delle competizioni motoristiche: in quattro anni in Italia piantato un bosco diffuso di oltre 1000 alberi

Olbia, 8 giugno 2025 – L’appuntamento italiano con il Mondiale Rally, organizzato dall’Automobile Club d’Italia insieme alla Regione Autonoma della Sardegna, non è solo una competizione automobilistica che elargisce emozioni, spettacolo ed adrenalina, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza dell’osservanza delle regole promuovendo la mobilità sicura e sostenibile.

Il Rally Italia Sardegna guarda all’ambiente e continua a rappresentare una tappa fondamentale del progetto “Ogni pilota un albero”, lanciato dall’ACI e dai Carabinieri Forestali, per compensare le emissioni di anidride carbonica generate dalle corse motoristiche nel Paese. Insieme al Comune di Olbia, l’Agenzia Fo.Re.Stas e le Istituzioni del territorio, saranno messi a dimora 136 alberi sull’isola sarda – uno per ciascun pilota e ciascun navigatore iscritto a questa 22^edizione del rally – per bilanciare la CO2 prodotta dall’appuntamento italiano con il campionato del mondo WRC. A questi se ne aggiunge uno speciale, messo a dimora nel parco di fronte al Museo Archeologico di Olbia il clone del “Cipresso di San Francesco”, da 800 anni radicato nel chiostro del monastero francescano di Villa Verucchio di Rimini, che secondo la tradizione è miracolosamente germogliato dal “bordone” (il bastone utilizzato come sostegno dai pellegrini) che il Santo di Assisi avrebbe piantato nel terreno, durante un viaggio a Rimini nel XIII secolo.

Le piante che saranno messe a dimora in Sardegna sono di acero campestre, olmo siberiano ed orniello, fornite dai Centri Nazionali per la Biodiversità dei Carabinieri. Alla piantumazione del primo esemplare, avvenuta oggi a Olbia, hanno presenziato il Commissario Straordinario dell’ACI, Gen. Tullio Del Sette, il Sub Commissario ACI, Giovanni Battista Tombolato, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, il Prefetto di Sassari S.E. Grazia La Fauci e il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi.