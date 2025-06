NOTA STAMPA – ZANGRILLO: “INNOVAZIONE E MERITO PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRATTIVA E ORIENTATA AL FUTURO”

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 ZANGRILLO: “INNOVAZIONE E MERITO PER UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRATTIVA E ORIENTATA AL FUTURO”

Il ministro è intervenuto alla Festa dell’Innovazione organizzata a Venezia da Il Foglio

«L’innovazione rappresenta una straordinaria opportunità e, oggi più che mai, una necessità per costruire una Pubblica amministrazione capace di affrontare le sfide del presente e del futuro. Steve Jobs diceva che chi coglie il valore dell’innovazione progredisce, diventa un leader, mentre chi non lo coglie resta un follower. Dobbiamo essere curiosi e interrogarci sull’opportunità di svolgere le nostre attività in modo nuovo, più efficace e più aderente alle esigenze attuali, rispetto ai modelli tradizionali» lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo alla Festa dell’Innovazione organizzata a Venezia da Il Foglio. Ha proseguito il ministro per la PA: «Il nostro obiettivo è ambizioso: rendere la Pubblica amministrazione sempre più attrattiva per le nuove generazioni. Le iniziative del Dipartimento della Funzione pubblica mettono al centro merito, formazione e valorizzazione delle competenze. E quando parliamo di innovazione tecnologica, intendiamo la capacità di cogliere tutte le opportunità che oggi il panorama offre: dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, strumenti indispensabili per migliorare la macchina pubblica e i servizi ai cittadini».

Ha aggiunto Zangrillo: «Dobbiamo costruire percorsi formativi che, da un lato, accompagnino le persone in un processo di crescita e consapevolezza: l’innovazione è la strada per vivere il lavoro come uno spazio di benessere organizzativo, dove esprimere talenti e soddisfare bisogni. Dall’altro, serve la capacità di rimettere in discussione le nostre abitudini operative, perché il contesto evolve rapidamente e ci impone di chiederci continuamente se stiamo facendo le cose nel modo giusto. Le competenze diventano obsolete a una velocità straordinaria: chi si accontenta di ciò che ha imparato, scoprirà presto che non basta più. Ecco perché investire nella formazione e nell’aggiornamento continuo è fondamentale per rendere la Funzione pubblica al passo con i tempi e sempre più vicina alle esigenze dei cittadini» ha concluso il ministro.

[Immagine che contiene testo, logo, emblema Il contenuto generato dall’IA potrebbe non essere corretto.]