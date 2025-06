CNG lancia contest “Giovani ambasciatori della cultura locale”

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 Al via il Contest “Giovani ambasciatori della cultura locale”: il CNG premia la creatività dei giovani per valorizzare i borghi e le identità territoriali

Roma, 7 giugno 2025 – Il Consiglio Nazionale dei Giovani lancia il Contest “Giovani ambasciatori della cultura locale”, un’iniziativa rivolta a ragazze e ragazzi under 36 che si impegnano a raccontare, promuovere e valorizzare le tradizioni, il patrimonio artistico-culturale e le eccellenze dei piccoli borghi italiani.

Il Contest intende stimolare la partecipazione giovanile attraverso la riscoperta e la narrazione delle meraviglie architettoniche, artistiche, archeologiche, artigianali ed enogastronomiche del nostro Paese con l’obiettivo di costruire un ponte tra l’identità locale e la cittadinanza europea.

Un’opportunità per i giovani, un investimento sul futuro dell’Italia

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Consiglio Nazionale dei Giovani a favore della valorizzazione del protagonismo giovanile nei processi di crescita e coesione sociale. In un momento storico in cui le aree interne e i piccoli comuni rischiano lo spopolamento e la marginalità, dare voce ai giovani che scelgono di restare, innovare e custodire le proprie radici diventa un atto di cittadinanza attiva e una scelta politica di responsabilità.

«Con questa iniziativa vogliamo incoraggiare i giovani a farsi promotori di una nuova visione del territorio – dichiara Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani – perché la cultura locale, quando raccontata con passione e innovazione, diventa leva di coesione, sviluppo e futuro. Far emergere queste storie significa anche costruire una narrazione positiva del Paese, inclusiva e capace di generare nuove opportunità economiche e sociali».

«Crediamo che raccontare la bellezza dei borghi italiani attraverso gli occhi e le intuizioni dei nostri giovani possa generare un grande valore – aggiunge Vincenzo Riemma, Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale dei Giovani –. Questo contest è un’opportunità che rilancia una visione dove i giovani sono i protagonisti del proprio territorio poiché portatori di idee, visione e innovazioni positive».

I progetti, che potranno essere presentati da singoli o gruppi composti da massimo tre partecipanti, dovranno essere originali e inediti, e includere una descrizione dettagliata dei percorsi culturali o enogastronomici proposti, evidenziando il legame con la tradizione locale e le potenziali ricadute turistiche.

Una study visit presso le istituzioni europee a Bruxelles sarà il premio riservato ai vincitori, insieme alla possibilità di partecipare a un tour di promozione nelle città che ospiteranno i tre progetti finalisti. L’iniziativa si concluderà con attività di valorizzazione e comunicazione dei risultati a livello nazionale.

I progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 22 giugno 2025 tramite e-mail o posta, secondo le modalità indicate nel Regolamento disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Per ulteriori informazioni https://consiglionazionalegiovani.it

