(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 CASE ED OSPEDALI DI COMUNITA’: PROCEDONO SPEDITI I LAVORI NELL’EX ORATORIO

SAN TOMMASO ALL’INFERNETTO E NELL’AREA DELL’EX SCUOLA LEONORI IN VIA

MORELLI AD ACILIA. ORA, SERVE UN CONFRONTO ANCHE CON LA REGIONE LAZIO PER

AVVIARE UN PIANO DI ASSUNZIONI.

Grazie ai fondi Europei del PNRR ed alla sinergia fra ASL Rm3, Comune di

Roma e Municipio X, arrivano belle notizie per il nostro territorio.

Partiti i lavori sia nell’ex Oratorio della Chiesa San Tommaso Apostolo

all’Infernetto sia nell’area dove sorgeva la ex Scuola Leonori ad Acilia,

la ASL Rm3 dove sarà realizzerà un’altra struttura sanitaria di prossimità

in Via Morelli. Di recente, i dirigenti ASL ed il RUP dei procedimenti ci

hanno illustrato i lavori in corso confermando il rispetto delle

tempistiche di esecuzione. Una notizia molto importante visto che per

realizzare queste importanti strutture sanitarie saranno utilizzate le

risorse del PNRR che, come noto, sono sottoposte a regole molto rigide in

particolare rispetto alla tempistica dei lavori. Le strutture per offrire

assistenza sanitaria, sono in realtà 4 in quanto parliamo anche della

ristrutturazione della Casa della Salute sul lungomare Toscanelli e della

struttura sanitaria di Casal Bernocchi. L’ex Oratorio San Tommaso sarà

interamente ristrutturato ed ampliato al fine di trasformare la struttura

in una struttura sanitaria territoriale organizzata secondo il modello così

detto “HUB” al fine di rendere concreta e tempestiva l’assistenza sanitaria

di prossimità per la popolazione di riferimento. Oltre ai servizi

ambulatoriali per le cure primarie e specialistiche, sono presenti anche

locali a supporto dell’ARES 118, sarà il luogo fisico, di facile

individuazione, al quale l’assistito può accedere per poter entrare in

contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Allo stesso modo, ad Acilia sarà realizzato un “Ospedale di Comunità”. A

breve, convocheremo una commissione congiunta, invitando anche gli

Assessori regionali di competenza, per avviare un confronto su come queste

strutture saranno gestite, sul personale necessario e su come si intende

procedere al fine di colmare le carenze di personale medico, infermieristico