(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 *ASSALTO SEDE FDI TORINO, BIGNAMI (FDI): SERVE CONDANNA UNANIME*

“Condanniamo con fermezza l’assalto alla sede di Fratelli d’Italia e

Gioventù Nazionale nel quartiere Barriera di Milano a Torino, compiuto da

gruppi antagonisti armati. È un grave atto di violenza politica che non può

essere minimizzato né tollerato. Ai nostri militanti giunga la massima

vicinanza: ci auguriamo che tutte le formazioni partitiche inizino a

lavorare per fermare l’escalation di odio che colpisce chi rappresenta

democraticamente milioni di italiani. Per questo invitiamo i leader del

Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle a condannare pubblicamente

questo ennesimo episodio contro nostri simpatizzanti e tesserati. Davanti

alla violenza non possono esserci ambiguità. Fratelli d’Italia non si farà

intimidire e continuerà con determinazione il proprio impegno sul

territorio.”

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Galeazzo Bignami.

Roma, 7 giugno 2025