(ACON) SICUREZZA. NOVELLI (FI): STOP A SBANDATI E VIOLENTI NEI CENTRI URBANI

(ACON) Trieste, 7 giu – "Non serviva scomodare Nostradamus per

immaginare che la cosiddetta Stazione di Posta di Udine

rischiasse di diventare un punto critico per la sicurezza e la

vivibilit? del centro cittadino. Queste strutture devono essere

realizzate al di fuori dei centri urbani”. Lo dichiara in una

nota il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli,

secondo cui “non possiamo ignorare le segnalazioni ripetute di

cittadini, esercenti e residenti che denunciano il progressivo

degrado dell’area, diventata luogo di stazionamento per sbandati,

senza fissa dimora e migranti spesso poco propensi a

intraprendere reali percorsi di integrazione”.

Novelli sottolinea come “la mobilitazione popolare confermi il

malessere crescente. Il comitato No Stazione di Posta ha gi?

raccolto oltre mille firme, un segnale forte che arriva

direttamente da chi vive e lavora nella zona. La politica non pu?

restare sorda a queste istanze legittime”.

Il consigliere rilancia, quindi, una proposta alternativa e gi?

illustrata in altre sedi: “Serve una strategia diversa, che metta

al centro la sicurezza dei cittadini e favorisca una reale

gestione dell’immigrazione. In tal senso, torniamo a proporre

l’utilizzo di caserme dismesse e di strutture lontane dai centri

abitati per accogliere migranti e minori stranieri non

accompagnati. Soluzioni che permetterebbero una gestione pi?

ordinata, meno impattante e potenzialmente pi? efficace dei

percorsi di inclusione”.

“La solidariet? non pu? trasformarsi in un boomerang per le

nostre comunit? – conclude Novelli – e i problemi non si

risolvono sparpagliandoli sul territorio”.

