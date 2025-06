Visite guidate alla mostra: I colori della musica. Giacomo Puccini e l’arte della pubblicità | Museo Salce Treviso

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

Visite guidate alla mostra

“I colori della musica. Giacomo Puccini e l’arte della pubblicità”

Museo nazionale Collezione Salce | Treviso

Santa Margherita | Via Reggimento Italia Libera

Nel mese di giugno, il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso propone due visite guidate alla mostra “I colori della musica. Giacomo Puccini e l’arte della pubblicità”. Allestita nella sede di Santa Margherita fino al 6 luglio 2025, l’esposizione esplora il legame tra l’opera del celebre compositore e l’innovativa arte della pubblicità. Un’occasione speciale per approfondire il percorso espositivo, accompagnati dallo staff del museo.

Le date delle visite guidate sono:

Sabato 14 giugno 2025, ore 11:00

Sabato 28 giugno 2025, ore 16:30

Informazioni utili

Costi: la visita guidata è gratuita ed è inclusa nel normale biglietto d’ingresso al museo (10 euro intero; 2 euro ridotto).

Luogo d’incontro: biglietteria del museo (Via Reggimento Italia Libera, Treviso).

SANTA MARGHERITA | Via Reggimento Italia Libera – 31100 Treviso

SAN GAETANO | Via Carlo Alberto, 31 – 31100 Treviso

Dal venerdì alla domenica 10-18

