Roma, Diaco-Festa (M5S): "Motoseghe anche a Circo Massimo, tagliano pino monumentale e radici"

“L’amministrazione capitolina fa tornare in azione le motoseghe a danno del verde pubblico. I cittadini denunciano l’abbattimento di uno stupendo pino monumentale su viale delle Terme di Caracalla, che si affacciava sul Circo Massimo unendo alla bellezza storica quella naturale. Non solo: sembra anche che i cantieri in corso alla FAO abbiano portato a recidere le radici di ulteriori pini, con chiaro pericolo per la salute delle piante. Un disastro non sufficientemente bilanciato dalle poche piantumazioni di nuovi alberi. Di questo ennesimo scempio noi del M5S chiederemo conto all’amministrazione in tutte le sedi possibili”.

Così in una nota Daniele Diaco, Vice Presidente della Commissione Ambiente e consigliere M5S in Campidoglio, e Federica Festa, capogruppo M5S in Municipio I.