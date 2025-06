(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 *Municipio XV. Cesano, eventi di sport inclusivi domenica 8 giugno*

Domenica 8 giugno dalle ore 15.30 alle ore 19.00 in Piazza Antonio Basso a

Cesano si terrà la prima delle due iniziative municipali di sport inclusivo

rientranti nel programma “Roma Unisce 2025” organizzate dall’assessora alle

politiche sociali, Agnese Rollo, e dall’assessore allo sport Tommaso

Martelli.

Il pomeriggio prevede attività motoria, minivolley, psicomotricità,

minimaratona, pallavolo, attività di judo, pilates per grandi e piccini

accompagnate da popcorn e zucchero filato, a cura della associazione di

promozione dilettantistica Double D. Inoltre, si terrà la terza edizione

del CorriAMO Insieme, rivolta a tutte le persone con disabilità,

organizzato dalla CulterEco Aps in collaborazione con RomaEcoMaratona.

“Con ‘Tutti in gioco Nessuno escluso’, organizzata dal Municipio Roma XV

nel quartiere di Cesano, prendono avvio le iniziative finalizzate a

promuovere cittadinanza e inclusione attraverso la pratica sportiva,

previste in tutti e 15 i Municipi. Si tratta di una delle 10 azioni del

programma ‘Roma Unisce 2025’, che Roma Capitale sta promuovendo e

realizzando tramite l’Ufficio Giubileo delle Persone e Partecipazione del

Gabinetto del Sindaco con l’obiettivo di generare connessioni virtuose tra

il Campidoglio, i municipi e le realtà associative laiche e religiose, di

incoraggiare il coinvolgimento e la partecipazione delle romane e dei

romani, di dare impulso a solidarietà, cittadinanza, valorizzazione del

patrimonio locale e delle energie sociali diffuse in ogni angolo della