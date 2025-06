Comunicato stampa: Lavori pubblici. Parte il piano straordinario di manutenzioni alle Terme.

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

Lavori pubblici

Parte il piano straordinario di manutenzioni alle Terme

Da prossima settimana è prevista la partenza dei lavori di

manutenzione nelle vie Golgi, Malpighi e Morgagni.

Si tratta di un investimento molto importante in un solo quartiere che

va a risolvere situazioni critiche di manto stradale, principalmente a

causa della forte presenza di pini.

Inoltre su via Grassi, presso l’ex hotel Ambasciatori, è previsto un

lavoro urbanistico nei prossimi mesi al termine del quale si procederà

alla manutenzione anche di quella strada.

L’assessore Mirko Boschetti: “Questo intervento nella zona Terme è molto

importante sia per investimento, sia per impegno dell’amministrazione. Le

Terme è un quartiere che riteniamo importante per la città, sia per la presenza

di una struttura fondamentale per il nostro territorio, in termini di cura,

benessere e presenze turistiche, sia per la presenza di un polmone verde

rimasto pressoché intatto negli anni. Questo ha comportato diversi problemi di

manutenzione, che ora andiamo ad affrontare e risolvere in grossa parte.

Ringraziamo la cittadinanza per la pazienza”.

Cervia, 6 giugno 2025

