Com Stampa Filt Cgil Padova: “Sospeso lo sciopero dei lavoratori di World Service in appalto alla Commit Siderurgica di Veggiano: mercoledì 18 giugno l’incontro tra le parti”

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 *Comunicato Stampa*

*Sospeso lo sciopero dei lavoratori di World Service srl in appalto alla

Comit Siderurgica di Veggiano*

*Filt Cgil Padova: “Abbiamo ottenuto garanzie, sia da World Service Group

che da Commit Siderurgica sull’apertura di un tavolo dove verranno

affrontate le questioni poste dai lavoratori, con l’auspicio che si apra un

nuovo percorso”*

“*Un risultato frutto dell’unità e determinazione dei lavoratori”*

“Dopo alcune ore di sciopero di tutto il personale di World Service Group,

la Committenza Commit si è presa formalmente l’impegno di subentrare e

farsi garante nel pagamento delle partite economiche che potrebbero

perdersi con la procedura di amministrazione straordinaria. Accanto a

questo, la nuova società World Service Group, si è presa l’onere di

impostare un modello organizzativo più efficiente che passi dal rispetto

del CCNL nella gestione e programmazione del lavoro, dei turni e negli

aspetti retributivi, anche alla luce delle specifiche esigenze del

personale che è composto, per la stragrande maggioranza, da cittadini

stranieri. L’incontro tra le parti è previsto per il prossimo mercoledì 18

giugno. Auspichiamo che sia l’inizio di un nuovo percorso e l’occasione

vera per valutare la reale autonomia imprenditoriale del soggetto

appaltatore, in assenza della quale dovremmo fare scelte alternative.

Ricordiamo che in passato il cantiere è stato teatro di importanti

mobilitazioni e che questa vertenza rappresenta l’ennesimo tassello di un

lavoro meticoloso e costante che la Filt Cgil sta portando avanti da anni,

per accorciare filiere e ripristinare la legalità in un settore complicato”.

È con questa nota che la Filt Cgil di Padova, nel primo pomeriggio di oggi,

ha dato notizia della sospensione dello sciopero, iniziato stamane alle 6

del mattino, dei lavoratori di World Service Group srl, l’impresa di

logistica e trasporti che ha in appalto il cantiere alla Commit Siderurgica

di Veggiano, davanti ai cui cancelli i lavoratori si sono radunati fin

dalle prime luci dell’alba in un presidio di protesta.

“Un risultato – dice Massimo Cognolatto, Segretario Generale della Filt