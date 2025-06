SICUREZZA: BADELLI (FDI), “PLAUSO AD AGENTI PESARO CHE SALVANO VITA”

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 SICUREZZA: BALDELLI (FDI), “PLAUSO AD AGENTI PESARO CHE SALVANO VITA”

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento e il massimo plauso agli agenti della Polizia di Stato intervenuti martedì sera alla stazione ferroviaria di Pesaro, dove hanno tratto in salvo un uomo in evidente stato di alterazione che si era pericolosamente avvicinato ai binari, pochi istanti prima del passaggio di un treno”. Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.

“Il tempestivo intervento e la prontezza di riflessi degli operatori hanno evitato una tragedia e dimostrano, ancora una volta, la professionalità, il coraggio e la dedizione con cui le nostre forze dell’ordine svolgono quotidianamente il loro lavoro sul territorio, anche in situazioni ad altissimo rischio. È doveroso riconoscere e valorizzare il loro impegno costante a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone. È doveroso anche reagire con fermezza alle aggressioni e violenze che subiscono le donne e gli uomini in divisa impegnati nelle loro funzioni. Episodi come questo – conclude Baldelli – ci ricordano quanto sia fondamentale sostenere e rafforzare il ruolo delle Forze dell’ordine, garantendo loro mezzi, risorse e riconoscimento adeguato a chi ogni giorno opera, spesso in condizioni difficili, per la sicurezza degli italiani”.

