+++RPT+++ DECRETO SICUREZZA, MONTARULI (FDI): GRANDE VALORE SOCIALE, TUTELA CHI E’ STATO ABBANDONATO DALLA SINISTRA

DECRETO SICUREZZA, MONTARULI (FDI): GRANDE VALORE SOCIALE, TUTELA CHI E’ STATO ABBANDONATO DALLA SINISTRA

“Il decreto sicurezza è stato un decreto necessario voluto dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia che ha una grandissima valenza sociale, perché tutela chi per anni è stato abbandonato. Il provvedimento ha il merito di affrontare problemi che la sinistra ha ignorato per troppo tempo, lasciando senza risposte proprio le fasce più deboli della popolazione. Viene finalmente punito chi occupa abusivamente la casa altrui, fenomeno odioso che non ha nulla a che fare con il senza fissa dimora che cercava un ricovero. Qui parliamo di ladri di case che si appropriano delle abitazioni della povera gente, magari l’unica di un cittadino onesto, costretto a subire un esproprio illegittimo e a diventare lui il senza fissa dimora. Questo decreto, inoltre, guarda ai soggetti fragili e li tutela, per esempio intervenendo sulle truffe agli anziani o sull’uso dei bimbini nell’attività di accattonaggio. Ovviamente, poi, riserviamo la giusta attenzione alle Forze dell’Ordine, dimenticate dalla sinistra e soprattutto bersaglio delle opposizioni, che avevano creato quasi una presunzione di colpevolezza nei confronti di chi indossa la divisa: un fatto inaccettabile. Noi riportiamo la verità al centro: siamo dalla parte delle Forze dell’ordine, le difendiamo, perchè sono le donne e gli uomini migliori del nostro Stato”.

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, nel corso della trasmissione radiofonica L’Italia chiamò – La voce radio dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia.

