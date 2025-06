(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 RAI. FILINI (FDI): TORNATA A ESSERE ALTO RIFERIMENTO CULTURALE

“I risultati eccellenti della Rai nei primi mesi del 2025, sia sotto il profilo della qualità che dello share, sono la testimonianza dell’ottimo lavoro della tv pubblica, composta da grandissimi professionisti che riescono a generare prodotti di enorme interesse. Un solo dato per tutti: nel prime time Raiuno fa risultare nei primi cinque mesi di quest’anno il migliore share medio degli ultimi 21 anni, trainata dal Tg1 che si conferma nettamente il tg più seguito nel panorama italiano. La buona salute della Rai è testimoniata anche dal fatto che è riuscita a stare al passo nel settore delle nuove tecnologie, primeggiando anche a livello europeo. La Rai di oggi è tornata a essere regina dell’intrattenimento e dell’informazione, in una parola, è tornata a essere un alto riferimento culturale come non era da moltissimo tempo”. Lo ha detto il deputato di Fratelli D’Italia Francesco Filini, capogruppo del partito in commissione di Vigilanza.

