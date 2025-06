(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

POST CONTRO MELONI, PIETRELLA (FDI): BENE SCUSE DEL PROFESSORE MA NO A TRASFORMARE FATTO GRAVE IN UNA OCCASIONE DI CARRIERA

“Il professore che nei giorni scorsi si è reso autore di un post gravissimo contro la figlia del presidente del consiglio si dice pentito e pronto a raccontare il suo errore nelle scuole. Ammettere di aver sbagliato è sicuramente un passo positivo ma non si può pensare di sfruttare un fatto inaudito come questo in una occasione di carriera. Il nostro sistema scolastico ha bisogno di esempi positivi non di personaggi in cerca di autore. Quanto accaduto meriterebbe silenzio, riflessione, senso di responsabilità – quella che si assume lontano dalle telecamere, non cercandole. Se il professore ha veramente compreso la gravità delle proprie azioni, eviti di esporsi ulteriormente. La scuola non è un palco, e il pentimento non è uno spettacolo”. Così il deputato di Fratello d’Italia Fabio Pietrella.

