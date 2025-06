(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Lavoro, Volpi (FDI): con rinnovo CCNL per gestori aeroportuali promosso settore strategico per Italia

“Accolgo con favore la notizia del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo, Parte Specifica Gestori Aeroportuali che riguarda circa 10mila lavoratori. L’accordo è stato raggiunto al termine di una trattativa tra i gestori degli aeroporti e le sigle sindacali che ha messo al centro la volontà di promuovere un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. All’interno del contratto sono stati previsti aumenti salariali, maggiore attenzione al welfare e alle tutele per i lavoratori e nuovi criteri di valutazione per valorizzare i lavoratori in base a specifiche competenze. L’esempio di Fiumicino, riconosciuto come un’eccellenza a livello internazionale, dimostra che le nostre infrastrutture diventano ogni giorno più competitive e all’avanguardia, motivo per cui era doveroso occuparsi di formare, premiare e valorizzare gli operatori che quotidianamente lavorano per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi, componente della commissione Lavoro Pubblico e Privato.

