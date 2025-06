COTRAL: TIVOLI, FIRMATO L’ACCORDO CON IL COMUNE PER IL RESTYLING DEL CAPOLINEA DI LARGO SARAGAT (foto)

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

COTRAL: TIVOLI, FIRMATO L’ACCORDO CON IL COMUNE PER IL RESTYLING DEL CAPOLINEA DI LARGO SARAGAT

Roma, 5 giugno 2025. Oggi, nel palazzo del Comune di Tivoli, il direttore generale di Cotral Enrico Dolfi ha siglato la convenzione tra l’Amministrazione Comunale e Cotral per la concessione dell’area destinata alla realizzazione del progetto di restyling del capolinea di Largo Saragat. Questo accordo segna un passo significativo verso la creazione di un’infrastruttura moderna e funzionale, pensata per garantire la migliore fruibilità ai passeggeri.

Il progetto prevede l’installazione di un box prefabbricato che ospiterà uffici, servizi igienici e una sala d’attesa accogliente per i passeggeri. La riqualificazione dell’area non si limiterà solo alla nuova struttura: saranno adottate misure per riperimetrare lo spazio, adeguare i percorsi pedonali e migliorare la segnaletica. Inoltre, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione e ampliate due delle quattro banchine esistenti, garantendo così un servizio più efficiente e accessibile.

L’investimento totale per questo progetto ammonta a 700mila euro. L’obiettivo è trasformare il capolinea di Tivoli in un punto di riferimento per i viaggiatori, dove ogni aspetto è curato per offrire un’esperienza di viaggio di alta qualità. La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2026. L’iter per la realizzazione di tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell’uso dell’area e ottenere la concessione e garantire completa conformità edilizia e urbanistica, è partito nel 2023 al fine di assicurare la massima tutela sotto i profili normativi. Con la firma della concessione ventennale dell’atto di locazione, elemento propedeutico per il rilascio del permesso di costruire, Cotral darà avvio alle procedure di gara per i lavori.

“Oggi il nostro Direttore Generale Enrico Dolfi ha ufficialmente firmato l’accordo – dichiara il presidente di Cotral Manolo Cipolla – e non potrei essere più orgoglioso di aver contribuito a regolarizzare questa situazione, a beneficio dei nostri utenti e dell’azienda. Questo progetto, che si inserisce nel piano di rigenerazione di Cotral, ci permetterà di realizzare un capolinea moderno e funzionale, in grado di migliorare notevolmente la qualità del servizio offerto.”

Tivoli è uno dei principali snodi del trasporto pubblico regionale in provincia di Roma, con oltre 250 corse Cotral che ogni giorno partono e arrivano da e per la Capitale e i comuni limitrofi. Questo progetto si inserisce all’interno del piano di rigenerazione delle infrastrutture di Cotral, con particolare attenzione a sicurezza, decoro e accessibilità, come già realizzato a Velletri e previsto a Latina.

