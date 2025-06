COMUNICATO STAMPA CONFINDUSTRIA BRINDISI – Rinnovo cariche sociali

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

Si è svolta l’Assemblea Generale della Sezione Terziario Innovativo di

Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali per il

quadriennio 2025-2029. Sono risultati eletti: */Presidente/*,**/Stefano

Casoar/ (G.A.W. S.r.l.s.); */Vice/**/Presidente/*, /Laura De Rocco/

(THCS S.r.l. -Telemedicine Healthcare Solution); */Consiglieri

componenti aggiuntivi in Consiglio Generale/*: /Antonella Anaclerio/

(Soluzioni Professionali S.a.s. di Anaclerio A. & C.); */Delegati

Piccola Industria/*, /Gianluca Bozzetti/ (TIME VISION S.c.ar.l.) e

/Cataldo Lolli/ (STUDIO AMICA S.r.l.).

Dopo l’elezione il neopresidente – Stefano Casoar – ha dichiarato

“/Desidero ringraziare il Presidente uscente, Sandro Nasta, per il

prezioso e costante lavoro svolto a favore della Sezione Terziario

Innovativo. Inoltre, esprimo la mia gratitudine al Presidente Gabriele

Menotti Lippolis con il quale ho collaborato attivamente nella Squadra

di Presidenza, maturando in questi anni una significativa esperienza

associativa”./

Il Presidente nel ringraziare l’Assemblea per la fiducia accordata, ha

confermato di voler unire, valorizzare e far crescere il territorio.

“/Insieme ai colleghi, agli stakeholder, ai giovani e alle imprese,

possiamo costruire una Sezione riconosciuta e determinante nel futuro di

Confindustria Brindisi. Il Terziario Innovativo può e deve diventare un

agente del cambiamento in grado di guidare la transizione digitale e

culturale delle imprese brindisine. /

/Tutte le iniziative e progettualità delineate nel mio programma saranno

condivise e realizzate in cooperazione costante con la Tecnostruttura di

Confindustria Brindisi con particolare riferimento alla Segretaria della

Sezione, Roberta Denitto. /

/Ogni azione sarà sviluppata nel pieno rispetto dello Statuto

dell’Associazione, valorizzando il lavoro di squadra, la trasparenza e

la governance condivisa./

/Insieme possiamo trasformare le sfide in opportunità”./

