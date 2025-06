(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 CARABINIERI. MAERNA (FDI): 211 ANNI DI FEDELE SERVIZIO ALL’ITALIA, ONORE ALL’ARMA

“Oggi celebriamo i 211 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri, un’istituzione che rappresenta da sempre un pilastro della nostra Repubblica. I Carabinieri sono una presenza insostituibile sui territori, presidio costante di legalità, protezione e vicinanza alle comunità. A tutte le donne e gli uomini in divisa va la nostra più profonda riconoscenza per l’impegno, il coraggio e lo spirito di servizio con cui ogni giorno operano per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso in condizioni difficili e con grandi sacrifici personali. Un pensiero commosso va a chi ha perso la vita nell’adempimento del dovere: il loro esempio resta scolpito nella memoria della Nazione. Proprio ieri è arrivata l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza, un provvedimento fortemente voluto da Fratelli d’Italia e dal Governo Meloni per rafforzare gli strumenti a tutela delle Forze dell’Ordine e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. È un segnale concreto di attenzione e rispetto verso chi rischia la vita per proteggere la nostra libertà e i nostri valori.

All’Arma dei Carabinieri, simbolo di dedizione e fedeltà, va il mio più sincero augurio: nei secoli fedele”. Lo dichiara in una nota Novo Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia.

