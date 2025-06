CARABINIERI. LA SALANDRA (FDI), GRAZIE ALL’ARMA PER L’IMPEGNO NEL GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

“Nel 211° anniversario di fondazione dell’Arma, riprendendo le parole del Comandante provinciale di Foggia Miulli, ringrazio i Carabinieri per il grande lavoro che quotidianamente svolgono sui territori, ricordando come le istituzioni debbano rappresentare una guida credibile e costante per i cittadini. Ne approfitto per ringraziare anche le donne e gli uomini della DIA, che qualche giorno fa hanno presentato la relazione 2024, in particolare per i risultati conseguiti in provincia di Foggia, guidati dal Colonnello Iannucci. Recentemente il commissariamento persino della società del Foggia Calcio restituisce la misura della cosiddetta Quarta Mafia. Per questo motivo ho già scritto al Presidente del Comitato sulle infiltrazioni negli stadi, per procedere in Commissione Antimafia con le opportune e necessarie audizioni perché si comprendano alcune dinamiche e la formazione di talune improbe cordate imprenditoriali citate dagli organi di stampa, che vanno tenute lontane dallo sport più bello del mondo. È necessario, come ribadito in queste ore dagli uomini della squadra Stato non abbassare la guardia verso un percorso di riscatto collettivo, che restituisca a questa terra cultura della legalità e diritto alla speranza”. Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione parlamentare Antimafia.

