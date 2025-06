(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Bonelli: Zambelli ricercata in Brasile per reati gravi è in Italia. Ci sarà

un altro caso Almasri?

“L’arrivo in Italia di Carla Zambelli, ex deputata brasiliana ricercata

dall’Interpol e membro del partito bolsonarista, impone al governo italiano

un’immediata presa di posizione. Zambelli è stata condannata a dieci anni

di carcere per un reato molto grave e, utilizzando la cittadinanza

italiana, è fuggita dal Brasile.

Ho già presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo se

intende dare esecuzione alla richiesta di arresto dell’Interpol, emessa con

“nota rossa”, e se intenda applicare il trattato di estradizione tra Italia

e Brasile.

L’Italia non può diventare un paradiso per i criminali, né garantire loro

immunità. Avverto il governo: non può ripetersi quanto accaduto con il

libico Almasri. Un governo che da un lato restringe i diritti per ottenere

la cittadinanza e dall’altro consente situazioni di questo genere è

gravemente contraddittorio”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce e di Europa

verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE