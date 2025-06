(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Bonelli: “Sgomento da ipocrisia senza limiti della Meloni, lei che dice no

a sanzioni a Israele e ritiene accordo militare strumento di dialogo per me

strumento di morte”

“La Presidente Meloni ha superato ogni livello di ipocrisia accettabile:

chiede a Netanyahu di fermarsi, ma non fa quello che potrebbe davvero

spingere il governo criminale di Israele a fermare la pulizia etnica in

corso a Gaza: mi riferisco all’introduzione di sanzioni contro Israele,

come è stato fatto con la Russia, alla revoca dell’accordo militare tra

Italia e Israele e al riconoscimento dello Stato di Palestina.

Nulla di tutto questo è stato fatto. Il suo governo, in Europa, ha votato

contro – insieme a Germania e Ungheria – la revisione dell’accordo

UE-Israele. E in aula, rispondendo a una mia interrogazione, ha definito

l’accordo militare tra Italia e Israele uno ‘strumento di dialogo’. Per me,

invece, è uno strumento di morte. Cara Meloni, basta con l’ipocrisia e la

pavidità, mentre a Gaza Netanyahu uccide donne e bambini e in Cisgiordania

distrugge e occupa le case dei palestinesi. Le bombe non si fermano con

l’ipocrisia .”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

