(ARC) Sport: Anzil, terzo campo calcio a Precenicco importante risposta

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Precenicco, 5 giu – “Nel sopralluogo odierno alle strutture

comunali in uso alla societ? calcistica ‘Brian Lignano’ i vertici

dell’associazione, assieme al sindaco De Nicol?, mi hanno

rappresentato la necessit? di un terzo campo da calcio visto che

l’impianto di Lignano Sabbiadoro sar? inagibile per gli

allenamenti a causa dei lavori di adeguamento in vista dei Giochi

della giovent? olimpica Eyof 2027. La necessit? di adeguare

questo impianto alla serie D, realizzando un nuovo campo e

effettuando alcune migliorie per permettere a tutte le giovanili,

obbligatorie in quella categoria, di allenarsi, ? effettiva e

confidiamo nell’assestamento di bilancio di luglio di poter

soddisfare questa esigenza”.

Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia

Mario Anzil con delega allo Sport a seguito dell’incontro con il

sindaco di Precenicco Andrea De Nicol?, il presidente della Ads

Brian Lignano Zeno Roma e il responsabile del settore giovanile

Massimo Mares nella sede degli impianti di Precenicco.

Nel corso del sopralluogo, il vicegovernatore si ? complimentato

per le attivit? illustrate dai vertici della societ?, nata nel

2019 dalla fusione delle associazioni Edmondo Brian e Lignano

calcio: attualmente la “Brian Lignano” conta 240 ragazzi che

militano in 12 squadre dalle categorie Piccoli Amici ai Juniores

nazionali.

Gli impianti di Precenicco sono utilizzati spesso come campi di

allenamento dalla Nazionale Under 19 dell’Udinese e sono sede di

tornei internazionali che coinvolgono dalle 80 alle 120 squadre

con oltre sei mila partecipanti.

