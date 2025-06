(ARC) Electrolux: Bini, bene investimenti azienda per siti italiani

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Gli assessori alle Attivit? produttive e al Lavoro al tavolo

ministeriale svoltosi oggi a Roma

Trieste, 5 giu – “Apprezziamo la propensione di Electrolux a

continuare a investire in tutti i siti produttivi italiani, anche

in un momento di crisi del settore elettrodomestico come quello

attuale. Oggi abbiamo assistito a una presentazione puntuale

sull’andamento economico del comparto, sul suo inquadramento nel

contesto geopolitico e sui progetti che l’azienda vuole mettere

in campo per innovarsi e mantenere alta la competitivit? su scala

internazionale. Non ? stato tuttavia illustrato un piano relativo

alla riorganizzazione del lavoro nei vari stabilimenti da qui ai

prossimi anni”.

Cos? si ? espresso l’assessore regionale alle Attivit? produttive

Sergio Emidio Bini a margine del tavolo Electrolux svoltosi oggi

nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy a

Roma, al quale ha preso parte anche l’assessore regionale al

Lavoro Alessia Rosolen.

Come ? stato spiegato dai vertici aziendali, rappresentati

dall’amministratore delegato Massimiliano Ranieri, nel 2025

l’azienda prospetta una lieve crescita dei volumi di produzione

per i siti italiani e, parallelamente, verranno implementate

azioni volte a migliorare la qualit? dei prodotti e rispondere ai

repentini cambiamenti a cui il mercato dell’industria bianca ?

oggi sottoposto.

Per Porcia la produzione stimata nell’anno in corso ? di 725mila

pezzi, contro ai 707mile del 2024. Gli investimenti in programma

superano invece i 12 milioni di euro (circa 5 milioni in pi?

dello scorso anno), mentre il dato sull’occupazione si mantiene

stabile attorno ai 1.400 dipendenti.

Dopo aver ricordato che a gennaio 2026 scadranno i contratti di

solidariet? attivati per i lavoratori dello stabilimento

friulano, Bini ha auspicato che “nel prossimo incontro Electrolux

renda note le proprie intenzioni riguardo alla gestione del

personale attivo nelle sedi italiane, al di l? della

riorganizzazione del layout produttivo e dei programmi di ricerca

e sviluppo rappresentati”.

