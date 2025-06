L’ASSESSORA MANCA ALLA INTITOLAZIONE DEL 7° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA IN MEMORIA DELL’ASSISTENTE CAPO GUALTIERO GESSA

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

L’ASSESSORA BARBARA MANCA ALLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DEL 7° REPARTO VOLO DELLA POLIZIA IN MEMORIA DELL’ASSISTENTE CAPO GUALTIERO GESSA

Oristano, 30/05/2025

L’assessora dei Trasporti Barbara Manca ha partecipato oggi, in rappresentanza della Regione Sardegna, alla cerimonia di intitolazione della sede del 7° Reparto Volo della Polizia di Stato di Oristano-Fenosu alla memoria dell’Assistente Capo Gualtiero Gessa, vittima del dovere. L’evento, promosso dalla Questura di Oristano e dalla Dirigenza del Reparto Volo, ha reso omaggio alla figura di Gualtiero Gessa, specialista elicotterista della Polizia di Stato, deceduto il 31 marzo 2021 in seguito a un incidente durante un volo di addestramento nei pressi di Borore. Gessa aveva solo 36 anni e lasciò una moglie e un bimbo di sei anni.

“Oggi abbiamo ricordato un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato – ha dichiarato l’assessora Manca –. L’intitolazione della sede operativa al suo nome è un gesto di grande valore simbolico e istituzionale, che rende giustizia alla memoria e al sacrificio di un servitore delle istituzioni, esempio di dedizione, professionalità e coraggio. Alla sua famiglia e alle donne e agli uomini della Polizia di Stato va il nostro più sentito ringraziamento”.

Arruolato nel 1988 e in servizio nel Reparto Volo di Abbasanta dal 1994, Gessa aveva ottenuto la qualifica di Specialista Elicottero e Pronto Intervento Aereo, diventando un punto di riferimento per il reparto e per tutta la comunità operativa.

