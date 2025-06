Comunicato stampa del Comune di Dolo di mercoledì 4 giugno 2025: LA MAGIA DEL TEATRO DAL VIVO TORNA A DOLO PER INCANTARE I PIU’ PICCOLI

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 *LA MAGIA DEL TEATRO DAL VIVO TORNA A DOLO PER INCANTARE I PIU’ PICCOLI*

*Domenica 8 giugno, in Piazza Cantiere, con ‘AIRSHIP PIRATE’ arriva una

mongolfiera a pedali in Piazza Cantiere.*

Domenica prossima, alle 18.30 in Piazza Cantiere, l’Assessorato alla

Cultura, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e

con la Compagnia Teatrale “Gli Alcuni”, offrirà lo spettacolo teatrale

“Airship Pirate” di Teatro Moro a tutte le bambine e a tutti i bambini,

per festeggiare la fine dell’anno scolastico! Rinfresco per i piccoli

assicurato, al termine dello spettacolo, grazie all’associazione ‘Isola

Bassa’.

L’iniziativa rientra nella XXI edizione della Rassegna di Teatro “PAESI,

STORIE E BAMBINI” organizzata dal Centro di Produzione Teatrale ‘Gli

Alcuni’: un ricco cartellone estivo (55 spettacoli) dedicato ai bambini

e alle famiglie, che coinvolge 37 comuni nelle aree metropolitane di

Treviso, Belluno, Padova, Venezia e Vicenza. E Dolo, come sempre, c’è.

Avviso ai partecipanti: PIÙ SPETTACOLI VEDRAI, PIÙ PREMI RICEVERAI! Ai

ragazzi, infatti, sarà consegnata una “tessera presenze”. Seguendo la

rassegna (consultabile sul sito http://www.live.alcuni.it ) e portando con sé

la tessera, il pubblico ‘giovane’ riceverà un bollino per ogni

spettacolo al quale avrà assistito. Ogni 4, 8, 12, 16, 20 spettacoli

spetterà un premio, che potrà essere ritirato direttamente all’i/nfo

point/ presente a ogni spettacolo della rassegna.

/’L’abitudine al teatro è una gioia, che si impara da piccoli e si

conserva, accresciuta, da grandi’/, dicono gli *assessori alla Cultura e

alla Pubblica Istruzione Bellomo e Bergo*. /’Stimola il pensiero

critico, crea emozioni, arricchisce la vita culturale di luoghi e

persone: sul teatro e sul pensiero, in questo momento storico complesso,

abbiamo scelto e continueremo a scegliere di investire energie e

speranze’/.

