COMUNICATO – L’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON CELEBRA IL 79MO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L’AMICIZIA SPECIALE TRA ITALIA-STATI UNITI. L’AMBASCIATRICE MARIANGELA ZAPPIA SALUTA I CONNAZIONALI AL TERMINE DEL SUO MANDATO.

WASHINGTON, DC

COMUNICATO STAMPA

L’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON CELEBRA IL 79MO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L’AMICIZIA SPECIALE TRA ITALIA-STATI UNITI. L’AMBASCIATRICE MARIANGELA ZAPPIA SALUTA I CONNAZIONALI AL TERMINE DEL SUO MANDATO.

Alla presenza di circa 2000 invitati, l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha ospitato ieri sera a Washington le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica Italiana.

Dopo aver introdotto il videomessaggio di saluto ai connazionali del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, l’Ambasciatrice Zappia ha sottolineato ai partecipanti l’importanza del messaggio del Signor Presidente della Repubblica ancor più nella fase “straordinaria delle relazioni tra Italia e Stati Uniti, che la recente visita a Washington del Presidente del Consiglio ha ulteriormente rilanciato e che trova nella Dichiarazione Congiunta dei Leader una chiara roadmap per il futuro”.

Nel rimarcare come fosse la sua ultima Festa della Repubblica da Capo Missione a Washington, Mariangela Zappia ha ringraziato e salutato i connazionali ribadendo come l’Ambasciata e tutti i nostri Consolati negli Stati Uniti rimangano sempre al loro fianco. Ha quindi concluso ricordando il forte legame con gli Stati Uniti e come “concludere più di 40 anni di carriera al servizio dello Stato con l’incarico di Ambasciatrice d’Italia a Washington è stato l’onore più grande della mia vita”.

Tra gli ospiti che hanno preso parte alle celebrazioni in Ambasciata, il Vice Segretario di Stato statunitense Christopher Landau, il Vice Segretario al Tesoro statunitense Michael Faulkender, l’Inviato Speciale del Presidente per la Russia e l’Ucraina Keith Kellogg, l’Inviato Speciale per l’Africa Massad Boulos, la Portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce, il giudice della Corte Suprema Samuel Alito e numerosi Senatori e membri del Congresso americano, oltre a una delegazione di parlamentari della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Stati Uniti dell’Unione Interparlamentare, in visita nella capitale americana in questi giorni.

Oltre che dagli inni nazionali eseguiti da artisti della Washington National Opera, il programma della serata è stato arricchito da una performance di danza contemporanea del Washington Ballet, realizzata dal coreografo italiano Mimmo Miccolis, con musica originale composta ed eseguita dal vivo da JP Wogaman (pianoforte) e Caterina Vanucci (violino). Il balletto, MET.AMOR.PHOSY, era ispirato al celebre capolavoro neoclassico Amore e Psiche di Antonio Canova e ha voluto celebrare l’eccellenza e la contemporaneità dell’arte italiana. È stato inoltre dedicato spazio a un video di presentazione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Oltre alla collettività italiana, tra cui i membri del Comites, hanno partecipato alle celebrazioni a Washington membri del corpo diplomatico, esponenti del mondo delle imprese, della cultura e del giornalismo, che hanno potuto apprezzare i prodotti dell’enogastronomia italiana. Tra gli sponsor, importanti marchi del Made in Italy che hanno esposto le proprie eccellenze puntando su innovazione e tecnologia. In particolare, l’auto da corsa Dallara Indy500, monoposto tutta italiana prodotta a Indianapolis che corre sul circuito più importante e prestigioso degli Stati Uniti. Vi erano inoltre il tricolore formato da tre automobili Lamborghini, il simulatore di volo di Leonardo del velivolo M-346, che gli invitati hanno potuto provare, sistema di addestramento militare più avanzato al mondo per la formazione di piloti di jet da combattimento di ultima generazione, tre moto Ducati e una selezione di scooter Vespa. Promosso anche il turismo verso l’Italia, in collaborazione con ENIT e ITA Airways.

Al successo dell’evento hanno contribuito molti sponsor tra cui Campari, Ferrero, Fincantieri, IGT, ITA Airways, Leonardo, Acqua Panna&San Pellegrino, Almaviva, Amplifon, Avio, Amazon Italia, Automobili Lamborghini, Barilla, Beretta, Bracco, Enel, ENI, Ferrovie dello Stato, Hitachi Rail, Intesa Sanpaolo, Pirelli, Prysmian, AFIDOP, Assica, Bindi, Consorzio del Prosciutto di Parma, Dallara, Peroni.

