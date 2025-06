(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 NOTA STAMPA

Raccolta sfalci e potature, chiusa da oggi l’isola ecologica temporanea di via Orsa Maggiore a Castiglione della Pescaia, per consentire le operazioni di trasloco in vista del trasferimento nella nuova sede definitiva presso la postazione originaria in via dei Drappieri che riaprirà dalla prossima settimana, completamente riqualificata e pronta ad accogliere l’utenza con un servizio più efficiente.

Rimane attivo il punto di raccolta a Punta Ala, in località Il Fornino, accessibile tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 18:00; il martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00.

Sempre attivo anche il servizio a domicilio di raccolta del verde.

———————————————————————