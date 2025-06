(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 Bonelli (AVS): Crosetto quante parole vuote su Gaza ma nessun atto. Si

revochi subito il memorandum militare con Israele

“Crosetto continua con vuote parole che fanno male. Lui non è un

parlamentare dell’opposizione ma il ministro del governo Meloni: Dice che

serve una tregua a Gaza, ma non muove un dito per fermare le forniture

militari a Israele né per revocare il memorandum di cooperazione militare.

È questo che dovrebbe fare se volesse davvero fermare i massacri.

Il governo Meloni continua a coprire Netanyahu e a vendere e acquistare

tecnologia militare a un esercito che bombarda scuole, ospedali e campi

profughi. Dire che ‘le cose si dicono una volta sola’ è un modo per lavarsi

la coscienza e voltarsi dall’altra parte”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce di Europa Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE