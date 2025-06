(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 03 June 2025 *LAVORO, GARDINI (FDI): DA ISTAT SEGNALI INCORAGGIANTI*

“I dati diffusi oggi dall’Istat rappresentano un segnale incoraggiante per

il futuro dei nostri giovani. Non solo aumentano i contratti stabili e

diminuisce il precariato, ma la disoccupazione giovanile scende al 19,2%,

con un calo significativo di 1,2 punti percentuali rispetto al mese

precedente. È la conferma che le misure messe in campo per sostenere

l’occupazione stanno dando risultati concreti. Investire nei giovani

significa investire nel futuro della Nazione. Fratelli d’Italia continuerà

a lavorare per rafforzare le politiche attive del lavoro, il sostegno alla

formazione e agli incentivi per l’assunzione: questi dati dimostrano che la

strada intrapresa per la rinascita dell’Italia è quella giusta”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

Roma, 3 giugno 2025