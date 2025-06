IL COMUNE COMUNICA – mercato contadino di Coldiretti in via Amendola: il patrocinio del Comune di Bari per la nuova attività sul cibo sostenibile

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

Tue 03 June 2025 MERCATO CONTADINO DI COLDIRETTI IN VIA AMENDOLA

IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BARI PER LA NUOVA ATTIVITÀ

SUL CIBO SOSTENIBILE

Oggi la giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, ha approvato la delibera di patrocinio per l’evento previsto in concomitanza con la giornata di inaugurazione del mercato contadino di San Pasquale, in via Amendola, 106, in programma il prossimo 10 giugno.

Con l’inaugurazione del mercato contadino di San Pasquale, organizzato e gestito a cura di Coldiretti, si avvia a Bari la stagione del cibo locale in quello che a tutti gli effetti sarà un food hub comunale che ambisce a diventare punto di incontro e aggregazione rivolto a tutte le realtà economiche, sociali e culturali del territorio. Il cibo sarà protagonista del nuovo mercato per almeno tre giorni alla settimana con postazioni dedicate al cibo di strada, all’organizzazione di show cooking e alla somministrazione di piatti tipici della cucina contadina, preparati dai cuochi che incarnano le migliori esperienze della tradizione culinaria del territorio.

All’interno del mercato, durante il primo anno di gestione, saranno organizzati oltre cento eventi che potranno accogliere e coinvolgere consumatori e visitatori attraverso l’organizzazione di feste a tema, presentazioni di libri, laboratori didattici e momenti dedicati all’agrididattica nell’orto a disposizione di bambini e anziani, oltre a percorsi di inclusione sociale e formazione enogastronomica e alimentare. Grande attenzione sarà riservata alla sostenibilità e all’impatto ambientale, con una gestione delle attività del mercato e dei rifiuti prodotti a impatto zero. Tra gli elementi di valore dell’iniziativa c’è la volontà, da parte delle aziende aderenti al progetto, di gestire in modo solidale le eccedenze alimentari, prodotti agro-alimentari deperibili e prossimi alla data di scadenza che pur mantengono i requisiti di igiene e sicurezza, con collaborazioni istruite ad hoc con il Banco alimentare e la mensa sociale della Cattedrale di Bari. Il mercato si rivolgerà a tutte le realtà economiche, sociali e culturali dell’area metropolitana di Bari e potrà contare su spazi fisici e virtuali capaci di connettere i produttori con gli acquirenti istituzionali (ristorante, ospedali, scuole, ecc) e i consumatori finali.

“Questo sarà uno spazio del tutto inedito a Bari – spiega Pietro Petruzzelli -. Un luogo nuovo dove la città e la campagna si incontrano all’insegna del buon cibo, dell’agricoltura sostenibile e di un nuovo concetto di alimentazione che come amministrazione stiamo portando avanti nel solco di una nuova cultura del cibo. Desidero ringraziare Coldiretti, in tutte le sue articolazioni, per aver colto questa sfida ambiziosa, lanciata dalla precedente amministrazione per realizzare un luogo e un momento di incontro tra l’enogastronomia locale e le nuove pratiche mercatali ormai consolidate in tutta Europa. Questo sarà un mercato sperimentale, aperto alle pratiche innovative legate al cibo ma anche alla socialità: qui sarà possibile organizzare eventi, degustare eccellenze del nostro territorio e acquistare prodotti della nostra terra. Toccherà a noi tutti sostenere questa nuova esperienza e aiutarla a crescere, con la possibilità di contribuire a nuove pratiche di acquisto, di socializzazione e di consumo sostenibile”.